هنا شيحة تصدم متابعيها برسالة مؤثرة : ” مش دايمة لحد ومفيش وقت “

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - كتبت الفنانة ” هنا شيحة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” رسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن ما تفكر وتشعر به خلال الفترة الحالية وتحدثت عن الحياة والدروس التي تخرج بها منها والصعوبات التي نواجهها .

فقالت هنا شيحة : ” كل يوم بيعدي خلص وكل يوم جديد هدية اختيار .. اختار حياتك ، شغلك ، صحابك مش دايمة لحد ” .

وتابعت : ” اللي دايم عملك وقلبك وروحك .. الحياة بتعلمنا بس فيه دروس بتبقى صعبة قوي قوي لازم نتعلم منها ونشوف الدرس إيه .. أنا اتعلمت إن الحب بيبان متأخر اتعلمت أن الخير موجود بس مستخبي جوه القلوب خايف يبان عشان الخوف بقى أقوى مننا فبقينا نخاف نحب لنتجرح ” .

وأضافت هنا : ” بقينا عايشين ومش عايشين .. الأيام بتعدي ملهاش طعم لحد ما تحصل حاجة تزلزل كيانك وتفوقك وتخليك تعيد حساباتك في كل حاجة .. عملت كده ولا لسه ؟ .. خلينا نقف بجد ونراجع حساباتنا .. إفتكر حتفرق كتير ” .

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وأثارت هذه الرسالة جدلا كثيرا بين متابعي الفنانة هنا شيحة وجاءت بعض التعليقات عليها التي تحدثت عن تأثر هنا بوفاة الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” .. مثل : ” ربنا يهديك ويهدينا أجمعين أنا حاسة إنك قريبة من ربنا بموت هيثم الله يرحمه .. ربنا ينور بصيرتك ” و ” وفاة هيثم أحمد زكي أثرت فيكي قووي وتقريبا أنتي من الناس القليلة اللي فهمت الرسالة ” .