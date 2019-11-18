صفاء سلطان تعلق على قيمة المرأة .. والمتابعين : ” هل تقصد شيرين عبد الوهاب ؟ “

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ” صفاء سلطان ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها والتي تضمنت تعليقا تحدثت فيه عن قيمة المرأة التي لا تستمدها من الرجل وعن دورها في المجتمع وكيفية احترام النساء وتقديرهم .

فكتبت صفاء سلطان في تعليقها على الصورة قائلة : ” تعلموا احترام الأنثى .. ليست ناقصة ليكملها رجل وليست عورة ليسترها رجل .. هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر ” .