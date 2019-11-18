كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ” صفاء سلطان ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها والتي تضمنت تعليقا تحدثت فيه عن قيمة المرأة التي لا تستمدها من الرجل وعن دورها في المجتمع وكيفية احترام النساء وتقديرهم .
فكتبت صفاء سلطان في تعليقها على الصورة قائلة : ” تعلموا احترام الأنثى .. ليست ناقصة ليكملها رجل وليست عورة ليسترها رجل .. هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان تعلق على قيمة المرأة .. والمتابعين : ” هل تقصد شيرين عبد الوهاب ؟ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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