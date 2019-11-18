هل ذهبت تركة هيثم أحمد زكي لدار أيتام؟.. نقيب الممثلين يكشف الحقيقة

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - منذ وفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي تساءل الجمهور عن ميراثه، وعن المستفيد من هذا الميراث.

وانتشرت عدد من الأخبار مؤخرًا حول اقتحام شقة الفنان الشاب من قبل عماته، واللاتي اعتقدن أن الشقة من حقهن، ولكن تبين بعد ذلك أن الفنان تبرع بكل أمواله لدار أيتام.

الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين، أكد أن كل ما نشر عن اقتحام عمات هيثم لشقته غير صحيح، كما أن قصة توصيته بالتبرع لأمواله لدار أيتام غير حقيقية.

يشار إلى أن هيثم أحمد زكي، كان قد توفي فجر الخميس 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر إصابته ‏بهبوط حاد ‏في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة أول وثان الشيخ زايد، أصدرت ‏تقرير الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية،.

التقرير ذكر أن المتوفي عانى من متاعب صحية مساء ‏الثلاثاء الخامس من ‏نوفمبر، فشعر بمغص وتقلصات أصابته نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات العضلات، ‏خاصة أن في هذا اليوم ‏كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي ‏تسببت في إعيائه، ‏ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين مسكن آلام.