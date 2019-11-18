شاهد .. طرد وزير الداخلية العراقي من عزاء أحد ضحايا تظاهرات العراق

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة طرد وزير الداخلية العراقي ” ياسين الياسري ” من مقر عزاء أحد ضحايا تظاهرات العراق بعدما قدم لتقديم واجب العزاء .
ويظهر في مقطع الفيديو والد أحد ضحايا مظاهرات العراق وهو يرفض تلقي العزاء من وزير الداخلية العراقي ثم يقوم بدفعه ومطالبته بمغادرة المكان الذي كان مكتظا بالمعزين .
وقال والد الضحية للوزير العراقي : ” شنو جايين تضحكون علينا .. يلا برة برة ” .. وامتثل الياسري للأمر وخرج من دون أن يتلفظ بكلمة .
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