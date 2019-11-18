طائرة هيلاري كلينتون تهبط اضطراريا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اضطر قائد طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، إلى الهبوط في مطار نيويورك، كان على متنها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.
ووفقا لما ذكرته قناة “سي إن إن” فقد كان من المفترض أن تتم الرحلة من مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وعندما كانت الطائرة على بعد عشرات الأمتار من المطار، رأى ضباط الخدمة الأرضية الدخان ووجدوا جزءا من آلية تابعة للطائرة على الأرض، ثم أبلغ الطيارون وحدات التحكم أنهم شعروا بالاهتزاز على متن الطائرة.
وبحسب القناة، فبعد بضع دقائق، عادت الطائرة إلى المطار، وطُلب من الركاب الانتقال إلى طائرة أخرى، ورفضت ممثلة هيلاري كلينتون التعليق على الحادث.
يشار إلى أن هناك توقعات بأن تقوم هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، بترشيح نفسها في اللحظة الأخيرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام القادم 2020 وذلك بعدما أفادت تقارير بوجود شكوك بين حزب الديمقراطيين بأن أبرز مرشحيه لن يتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تلك الانتخابات.
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