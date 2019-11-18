محمد صلاح يبكي بسبب سوء التغذية.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حكى طارق سليمان، الطبيب السابق لمنتخب مصر للشباب، عن موقف حدث له مع النجم محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، أثناء بطولة أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشباب كولومبيا 2011.
طارق سليمان قال في تصريحات على قناة “تايم سبورت”: إن محمد صلاح عاني من سوء التغذية، مما أدى لضعف عام في جسده وأداء سيئ داخل الملعب؛ مما دعا ضياء السيد المدير الفني لمنتخب الشباب وقتها لعقد جلسة بيني وبين محمد صلاح.
الطبيب أضاف أن محمد صلاح بكى في بداية الجلسة بشدة، وكشف عن شعوره بقلة اهتمام ضياء السيد به خلال الفترة الأخيرة، مما أثر سلبا على نفسيته، مشددا على أن ضياء السيد عقد جلسة أخرى مع صلاح وأخبره أن اهتمامه به لم يقل ولكنه يسعى لمعاملة جميع اللاعبين بشكل متساو.
وتابع: محمد صلاح عاد عقب ذلك لمستواه وساهم في تأهل منتخب الشباب لبطولة العالم.. مشيرا إلى أن العامل النفسي له أثر السحر على اللاعبين حيث طالب بضرورة وجود طبيب نفسي داخل الجهاز الفني للمنتخب من أجل مساعد اللاعبين على التألق داخل الملعب.
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