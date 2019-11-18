أول تعليق لصابرين بعد تخليها النهائي عن الحجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية صابرين ردود أفعال مختلفة بعدما قامت مؤخرا بالتخلي عن حجابها بشكل نهائي، والظهور بلوك جديد.

صابرين علقت على خلعها للحجاب وقالت: «أنا لم أكن محجبة من البداية، وطول عمرى بقول إنى مش محجبة ولكنى محتشمة، وظهورى مرة أخرى بشعرى مش مفاجأة ولا حاجة».

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وعن الانتقادات التي تعرضت لها أضافت في تصريحات صحفية: «منذ سنوات طويلة خاصة فى توقيت مسلسل “شيخ العرب همام”، وأنا بينتقدونى بسبب الباروكة وسمونى وقتها “صابرين أم بروكة”، وظهورى حاليًا بشعرى أنا خلعت بس “التربونة” اللى كنت لبساها، وأنا كما قلت محتشمة ولست محجبة ودى حاجة بينى وبين ربنا هو اللى يحاسبنى».

جمهور الفنانة صابريت قد انقسم حول إطلالتها فالبعض أشاد بجمالها، وخاصة أنها اختارت لوك جديد، وظهرت بالشعر الأشقر، بينما انتقدها البعض الآخر.

وكانت الفنانة المصرية صابرين قد تحدثت من بل عن حجابها، حيث قالت إنها ليست محجبة، ولكن هذا هو الاستايل الذي تحب الظهور به في هذا التوقيت ويتناسب معها، مشيرة إلى أن هناك أشخاص يتربصون بها لانتقادها.