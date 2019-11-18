والد الجميلة جيجي حديد أمام المحكمة بسبب قصره الفاخر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه الملياردير الأمريكي، الفلسطيني الأصل، محمد حديد، والد عارضتي الأزياء الشهيرتين جيجي حديد و بيلا حديد أزمة كبرى وصلت إلى حد القضاء، بسبب قصره المثير للجدل في “بيل إير” بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، ذكرت أن محمد حديد لا يملك المال لهدم قصره المثير للجدل في بيل إير؛ إذ تبلغ تكلفة هدمه حوالي 5 ملايين دولار، وفقًا لوثائق المحكمة.

المدعون في محكمة في سانتا مونيكا، دعوا إلى هدم القصر والذي أطلق عليه اسم “Starship Enterprise” لأنه ضخم للغاية.. لكن محامي الملياردير، بروس رودمان قال لقاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس إن “حديد” البالغ من العمر 71 عامًا لا يستطيع تحمل تكلفة الهدم.

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رييل نيومان، محامي الجيران الذين يرغبون في هدم القصر الذي تبلغ مساحته 30000 قدم مربعة، سخر من ادعاء رودمان بأن حديد لا يمتلك المال.. وقال أمام المحكمة: إنه لأمر مدهش بالنسبة لي؛ لأن حديد اشترى للتو منزلًا بعدة ملايين في بيفرلي هيلز، لا نقبل هذا التفسير.

ويراقب القاضي كارلان دعوى قضائية مدنية ضد والد عارضات الأزياء جيجي وبيلا حديد المرفوع من الجيران الذين طلب محاموهم تعيين جهاز استقبال لتولي هدم المنزل.

رودمان ذكر أن حديد يمكنه الحصول على تمويل بنكي لهدم المنزل وبناء آخر في الموقع نفسه والذي سيكلفه 30 مليون دولار، ولكن فقط إذا كانت إدارة المباني والسلامة في المدينة تضمن تصاريح بناء منزل جديد وهو أمر ترفضه كليًا.

محمد حديد كان قد بدأ في إثارة الجدل منذ بناء واحد من أكبر وأغلى المنازل الفاخرة في لوس أنجلوس بعدما اشتراه في عام 2011 مقابل 1.9 مليون دولار.