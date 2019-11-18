إليكم السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي

متابعة بتجـــــــــــرد: جالت في بال الكثير تساؤلات عدة خلال الفترة الماضية حول الأسباب التي أدت إلى وفاة الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ. وللوقوف عند أسباب الوفاة الحقيقية، تم العمل على تشريح جثة الراحل من قبل الجهات المختصة، وخرج الطب الشرعي بالتقرير النهائي.

وبحسب ما نقلت مواقع مصرية، فإن الفنان زكي، نجل النجم الراحل أحمد زكي، لم تكن سبب وفاته المكملات الغذائية التي كان يتناولها خلال ممارسته رياضة كمال الأجسام.

وكشف التقرير النهائي للطب الشرعي الذي تسلمته النيابة أن أسباب الوفاة كيميائية ومَرضية وذكر التقرير العقاقير الخاصة بتقوية العضلات، ولم يكن هناك أي تفاصيل أخرى أو توضيحات أكثر حول ماهية هذه المواد الكيميائية التي أدت لوفاة النجم الشاب.

وكان هناك الكثير من الغموض والحسرة في الوقت نفسه بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عمر ناهز الـ 35، وكانت وفاته صادمة للجميع ومفاجئة، خصوصاً أنه كان يحضّر في آخر أيامه لدوره الجديد “ملاكم” ولم يكن يشكو من أي مرض، وما زاد الطين بلة هو أنه توفي في منزله وحيداً. وعندما اقتحموا المنزل لتفقده وجدوه ملقى على الأرض وقد فارق الحياة.