داليا مبارك تحتفل بعيد ابنتها الأول .. شاهدوا صور الطفلة الجميلة

Nov 18, 2019 احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك بعيد ميلاد ابنتها “لي لي” الاول. ونشرت داليا عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام مجموعة من الصور تجمعها مع ابنتها “لي لي” من وحي أجواء العيد. وكانت داليا قد رزقت بـ “ليلي” في 17 نوفمبر 2018 في أميركا، حيث كان الى جانبها زوجها رجل الاعمال الاميركي الهيم ستاركس.







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