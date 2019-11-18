انطلاقةُ ملحميّة لممالك النار.. والطفل "معتز هشام" نجمُ الحلقة الأولى

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عُرضت يوم أمس أولى حلقات المسلسل التاريخيّ "ممالك النار" والذي يروي قصّة السّلطان "طومان باي" آخر سلاطين المماليك الذي هُزم على يد السّلطان العثمانيّ سليم الأوّل، وشُنق على باب الزويلة ليكون السّلطان الأوّل الذي تعرّض لهذا المصير.

وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور بسبب طريقة تصويره والديكورات والمؤثرات الصوتية، واستطاع حجز مكانه بقوّة في قائمة المشاهدين.

وبدأت الحلقة الأولى بمقتل السّلطان محمد الفاتح وصراع أبنائه على العرش السلطان بايزيد والسّلطان جيم، وقصّة طفولة السّلطان سليم الأوّل الذي سيستولي على الحكم ويدخل في صراع مع طومان باي ويقوم بهزيمته وقتله.

واستطاع الطفل معتز هشام والذي يجسّد شخصية السّلطان سليم الأوّل في طفولته لفت الأنظار إليه، وأنْ يكون نجم الحلقة الأولى بامتياز، بسبب تعابير وجهه وأدائه التمثيليّ القويّ.

وقدّم هشام في العمل شخصية السّلطان سليم "الطفل" بطريقة احترافية جعلته بطل الحلقة الأولى وحديث مواقع التواصل الاجتماعيّ، إذْ علّق العديد من الجمهور على أدائه وقوّة تعابير وجهه، وقال أحدهم إنّه يتمنّى أنْ تستمرّ الحلقات التي تحكي عن طفولة السّلطان سليم لمدّة أطول، كما تغزّل الكثيرون بأدائه المبهر واصفينه بـ "النجم" والفنان الرهيب.

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في المقابل سيجسّد النجم السّوريّ محمود نصر شخصية السّلطان سليم الأوّل في الكبر، وبذلك يكون نصر أمام مسؤولية كبيرة بعد الأداء المدهش الذي قدّمه الطفل معتز.

ومن المعروف أنّ نصر فنان موهوب قدّم العديد من الأدوار المميّزة في مسيرته الفنية ويتوقّع أنْ يكون مسلسل "ممالك النار" بداية إنطلاقته نحو الدراما العربية، خاصّة أنّه استطاع إثبات نفسه في الدراما السّوريّة سابقًا.

يُذكر أنّ الطفل معتز هشام كان قد برز في وقت سابق من خلال مسلسل "أبو عمر المصري" إلى جانب الفنان أحمد عز، وقدّم شخصية عمر ابن عز في العمل، إلا أنّ "ممالك النار" قد ينقله إلى مرحلة جديدة من الشّهرة والنجومية، حيث شبهه العديد من ناحية الشّكل والموهبة بالفنان المصريّ العالميّ رامي مالك، متوقّعين له نجاحًا كبيرًا في حال استمرّ بهذه القوّة.

ويُشارك في بطولة مسلسل ممالك النار عدد من النجوم أبرزهم: خالد النبوي، محمود نصر، أحمد رفيق، عبدالمنعم عمايري، كنده حنا، وديمة قندلفت، والفنانة القديرة منى واصف.