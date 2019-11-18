سمير صبري يؤكد أن السينما المصرية تشهد طفرة فنية كبيرة

أكد الفنان المصري سمير صبري أن هناك طفرة كبيرة في وضع السينما حاليًا، متوقعًا أن يكون الوضع خلال الفترة القادمة أفضل، موضحًا: "نحن لسنا في مرحلة من الهبوط، ولدينا العديد من الأعمال المهمة التي أثبتت جماهيريتها على الساحة، وتابعت عددًا من الأعمال الأخرى خلال السنوات الماضية ورأيت أن هناك أملًا في تحسين الوضع مع الوقت".

وأشار إلى أن هناك أفلامًا حققت إيرادات ونجاحات أعطت دفعة للمنتجين على صناعة أفلام قوية، مؤكدًا عدم وجود مشكلة في الاقتباس المنتشر حاليًا من الأعمال السابقة، فهناك على مدى التاريخ أعمال مقتبسة وحققت نجاحًا جيدًا، لافتًا إلى أن هناك بعض الأعمال المأخوذة من روايات أو فورمات أخرى، ولا يتم إخبار الجمهور بها، مطالبًا بضرورة امتلاك الجرأة للاعتراف بأن العمل مقتبس حتى لا يتم خداع الجمهور.

وتمنى العودة إلى المسرح، حيث قدم العديد من المسرحيات المهمة للتلفزيون، وسافر إلى الخارج؛ لمشاهدة المسرحيات العالمية وروائع "شكسبير" لرؤية كيفية تقديم العالم الأوروبي.

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