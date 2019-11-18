هنا ممدوح عبد العليم تدخل مجال التمثيل ووالدتها تؤكد أن الموهبة جينات وراثية

“أيام في بيت المحترم”، هو الكتاب الذي ألفته الإعلامية شافكي المنيري عن حياة زوجها الراحل ممدوح عبد العليم وابنته، وصرحت هنا ابنة الراحل في لقائها مع “Theinsiderar”، إن الكتاب تضمن خطابًا كتبته لوالدها، مشيرةً إلى أن هذا الخطاب هو رسالة وداع له، ولكل من رحل عنه والده.

وكان اللقاء على هامش فعاليات حفل توقيع الكتاب، كما أطلق الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، مفاجأة جديدة وهي أن هنا ابنة ممدوح عبد العليم، ستدخل مجال التمثيل قريبًا، مما أسعد العديد من الممثلين والأشخاص الذين حضروا الحفل.

وتحدثت الفنانة شافكي المنيري عن موهبة ابنتها في التمثيل التي أوضحت أن ابنتها تعشق التمثيل منذ طفولتها، وقالت بدعابة: “التمثيل جينات وراثية”، وأشارت إلى أن هنا كانت تشارك في التمثيل بالمدرسة.

وأضافت المنيري عن والدها، إنه كان ينصحها بالتركيز في دراستها ويشجعها على التمثيل في وقت لاحق بعد إتمام الدراسة، فكان يردد جملة: “إذا كنت شاطرة في التمثيل، فالموهبة هاتفرض نفسها”.

وترك الفنان ممدوح عبد العليم مشوارًا فنيًا طويلًا بعد رحيله، الذي بدأ بمسلسل “أصيلة” مع الفنانة كريمة مختار في 1980، ثم اتجه بعدها لدق أبواب السينما من خلال فيلم العذراء والشعر الأبيض، ولكنه حقق من خلال الأعمال الدرامية نجاحًا كبيرًا.

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كما قدم عبد العليم العديد من الأعمال السينمائية، وأبرزها ليلة القتل، البريء، الحرافيش، وداعًا يا ولدي، الحب في طابا، باب شرق، وقد وافته المنية عام 2016 عن عمر ناهز 59 عامًا، بسبب إصابته الساكته القلبية.

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