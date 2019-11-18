القاهرة – لايف ستايل
يواصل فريق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، العمل على التحضير للدورة الخامسة، والتي تنطلق في شهر نيسان/إبريل 2020، كما يواصل استقبال تصميمات مختلفة لـ"بوستر المهرجان" من المتسابقين حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائي والإعلان عنه فور اختياره.
و قال رئيس المهرجان، المخرج والفنان مازن الغرباوي، إن الدورة الخامسة من المهرجان ستكون مميزة ومختلفة وتشهد تطورات عديدة عن الدورات السابقة من المهرجان، مشير إلى أن الاستعدادات والتحضيرات لها بدأت من فترة تقريبا عقب انتهاء الدورة الرابعة، حتى يتثنى لهم تقديم دورة مميزة وعلى مستوى عال.
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وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لاختيار العروض الدولية التي ستشارك في المهرجان من خبرات مسرحية وعناصر شبابية، حيث تتكون من الفنان طارق صبري الذي صدر قرارا أيضا بتوليه مهمة المدير التنفيذي للمهرجان والمخرجة والفنانة كريمة بدير والمخرج سامح مجاهد والدكتور ياسر علام و السينوغرافي محمود صبري.
يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري.
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كانت هذه تفاصيل خبر مازن الغرباوي يؤكد أنهم يوصلوا تحضيرات الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الشبابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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