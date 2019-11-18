الجمهور يتفاعل بقوة مع فيديو عادل إمام









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل الجمهور المتابع لصفحة المخرج رامي إمام بقوة مع مقطع الفيديو الذي نشره لوالده الفنان عادل إمام وهو يستعد لدوره في مسلسل "فالنتينو" خلال مراجعته للنص ليتأكد من حفظه. خاصةً أنه نشر هذا المقطع المصوّر بعد ساعات من انتشار شائعة تتعلق بحالته الصحية، فكان بمثابة رسالة طمأنة للجمهور عن صحة الفنان الملقب بـ"الزعيم".



وتقديراً لتفاعل المتابعين، عاد "إمام" ووجه رسالة شكر للجميع باسمه واسم العائلة ووالده عبر فيديو جديد، مؤكداً أن رصيد التعليقات على الفيديو الذي نشره لوالده قد أسعده بشدة خاصةً بعد انتشار الشائعة السخيفة عن صحته.

وأضاف مشيراً إلى أن العائلة اعتادت على مثل هذا النوع من الشائعات، لكنها تأثرت كثيراً بمحبة الناس الواضحة، لافتاً إلى أنه وشقيقه يشعران بثقل المسؤولية لكونهما يحملان اسم والدهما الذي أحبه الناس منذ طفولتهما.

وفيما قدّم الشكر مشيراً لعجزه عن الكلام المعبّر عن امتنانه للمتابعين، نقل إليهم تحية عادل إمام الذي شعر بالإمتنان والسعادة، مؤكداً أن والده يعمل بجهد ومسؤولية تقديراً لمحبة الجمهور الذي يبادله الحب والاحترام.

