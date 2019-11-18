كيم كاردشيان تتحدث عن بساطة وطيبة زوجها كاني ويست

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان عن زوجها مغني الراب كاني ويست، اللذان تزوجا في 2014، حيث أكدت كيم خلال مقابلتها مع مجلة Stellar أن كاني المعروف عنه بصراعات متعددة مع المشاهير، ونشرالتغريدات المثيرة للجدل هو في الحقيقة شخص بسيط جدا.
فضربت كيم أبسط مثال يجعل كاني ويست يشعر بالسعادة، فقالت: "إنه بسيط للغاية، إذا أحضرت له كعكة أوآيس كريم فسيكون سعيد جدا"، واستكملت: أنه يسمح لي في المساء بمشاهدة كل البرامج التلفزيونية التي أفضلها، وذلك حتي إذا تعارض مع إحدي البرامج التي يريد متابعتها.
وعن التعاون معا في مجال العمل قالت كيم كاردشيان أنه أمرممتع للغاية في العمل معه وقالت كيم: " في الحقيقة استفدت كثيرا من كاني ويست وخاصة قول كلمه " لا " والتمسك بالرأي وليس الموافقة لمجرد تسوية الأمور فقط".
كيم كاردشيان وكاني ويست (1)
كيم كاردشيان وكاني ويست (2)
كيم كاردشيان وكاني ويست (3)
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