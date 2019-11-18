فن ومشاهير

كيم كاردشيان تتحدث عن بساطة وطيبة زوجها كاني ويست

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان عن زوجها مغني الراب كاني ويست، اللذان تزوجا في 2014، حيث أكدت كيم خلال مقابلتها مع مجلة Stellar أن كاني المعروف عنه بصراعات متعددة مع المشاهير، ونشرالتغريدات المثيرة للجدل هو في الحقيقة شخص بسيط جدا.

فضربت كيم أبسط مثال يجعل كاني ويست يشعر بالسعادة، فقالت: "إنه بسيط للغاية، إذا أحضرت له كعكة أوآيس كريم فسيكون سعيد جدا"، واستكملت: أنه يسمح لي في المساء بمشاهدة كل البرامج التلفزيونية التي أفضلها، وذلك حتي إذا تعارض مع إحدي البرامج التي يريد  متابعتها.

وعن التعاون معا في مجال العمل قالت كيم كاردشيان أنه أمرممتع للغاية في العمل معه وقالت كيم: " في الحقيقة استفدت كثيرا من كاني ويست وخاصة قول كلمه " لا " والتمسك بالرأي وليس الموافقة لمجرد تسوية الأمور فقط".

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كيم كاردشيان وكاني ويست (1)
كيم كاردشيان وكاني ويست (1)

 

كيم كاردشيان وكاني ويست (2)
كيم كاردشيان وكاني ويست (2)

 

كيم كاردشيان وكاني ويست (3)
كيم كاردشيان وكاني ويست (3)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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