شكرا لقرائتكم خبر عن صور..أحمد السقا يحتفل بعيد زواجه العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد السقا، بعيد زواجه العشرون، بنشر صورة من حفل زفافه علي مها الصغير عبر حسابه علي إنستجرام، السقا تزوج من الإعلامية مها الصغيرفى 17 نوفمبر 1999 ورزق منها بـ 3 أولاد هم : ياسين وحمزة ونادية.

كما احتفل ياسين السقا بعيد زواج والديه الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، ونشر صورلهما من حفل الزفاف، وكتب على الصور قائلا:""عيد زواج سعيد بحبكم".

وعلى الجانب الآخر يحرص النجم أحمد السقا، على الترويج لفيلمه الجديد "العنكبوت"، حيث ينشر يوميا صور من كواليس تصوير الفيلم، وفى الصور الجديدة التى نشرها السقا عبر حسابه على انستجرام ظهر مع الفنانة يسرا اللوزى، وصورة أخرى مع الفنان ظافر العابدين، كما عبر ظافرعن سعادته للعمل مع السقا فى الفيلم، وأعاد نشر الصورة التى نشرها السقا، وكتب عليها قائلا:" العنكبوت قريبا ".

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادرجلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.





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