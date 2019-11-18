شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت شام ابنة أصالة عن طارق العريان بعد البوست الذي أثار الجدل والان مع تفاصيل الخبر
وقالت شام فى تصريحات تليفزيونية، أنها لم تقصد الإساءة إلى زوج والدتها طارق العريان أوالتلميح بوجود أزمة وخلافات بينهما، مؤكدة أنها تحترم طارق العريان للغاية وأنها لم يكن فى بالها ذلك أبدا.
وتابعت :"انا بعشق أنكل طارق وهو من أعظم الرجال اللي شفتهم بحياتي وكتير بحبه وبحترمه وبشوفه راجل مثالي".
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