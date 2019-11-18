شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت شام ابنة أصالة عن طارق العريان بعد البوست الذي أثار الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة ، على ما أثير بمواقع التواصل بعد البوست الذى نشرته عبرحسابها بموقع "أنستجرام"، وفسره البعض بأنه تلميح على انفصال والدتها والمخرج طارق العريان. وقالت شام فى تصريحات تليفزيونية، أنها لم تقصد الإساءة إلى زوج والدتها طارق العريان أوالتلميح بوجود أزمة وخلافات بينهما، مؤكدة أنها تحترم طارق العريان للغاية وأنها لم يكن فى بالها ذلك أبدا. Advertisements وتابعت :"انا بعشق أنكل طارق وهو من أعظم الرجال اللي شفتهم بحياتي وكتير بحبه وبحترمه وبشوفه راجل مثالي".

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