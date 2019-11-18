شكرا لقرائتكم خبر عن "صابرين" تتصدر تريند "تويتر".. ومغردين: هي كانت لبست الحجاب عشان تخلعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم الفنانة "صابرين" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد نشرها صورها بدون غطاء للرأس.

وأثارت صابرين حالة من الجدل، بعد قرارها، وأنقسمت التعليقات على موقع "تويتر"، بين فريقين أحدهم يدعمها بأن ذلك حرية شخصية ولا دخل لأحد بقرارها، والفريق الأخر ينتقدها بعد هذا القرار.

وجاءت التعليقات كالتالي :" خلاص عملتو كل فرائض ربنا عشان نمسك فى حجاب صابرين هى حرة واظن أنها مش صغيرة وعارفة هى بتعمل ايه وهى اللى هتتحاسب مش انتم #صابرين"، وقال مغرد أخر :" هي #صابرين كانت لبست الحجاب عشان تخلعه في فرق بين الغلاف والحجاب".

وكانت الفنانة صابرين قد ظهرت مساء أمس الاحد، في إطلالة جديدة بعد تخليها عن "التربون" التى كان يعتبرها الجميع بديلاً للحجاب، وظهرت بشعر أصفر اللون، وذلك من خلال صورتين نشرتهما على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

وكانت صابرين ارتدت الحجاب بالفعل منذ فترة طويلة ولكنها تخلت عنه تدريجيًا، فارتدت بعده الطرحة الأسبانش، لتستقرمؤخرًا على ارتداء "التربون"، لتقررأخيرًا التخلى عنه تمامًا والظهور بشعرها مرة أخرى كما كانت فى بدايتها الفنية.

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