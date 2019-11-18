شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي خطة مسرح الدولة..7عروض جديدة وإعادة لمسرحيات بناء على رغبة الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم مسرح الدولة خلال الفترة المقبلة عدد من العروض المسرحية الجديدة وأخري يعاد تقديمها مرة أخري فهناك سبعة عروض جديدة إلى جانب إعادة تقديم مسرحيات بناء علي رغبة الجمهور.

خطة الانتاج تشمل عرض "ظل الحكايات" لفرقة مسرح الغد ويقدم اعتبارا من الخميس 21 نوفمبر، أما فرقة مسرح المواجهة فتقدم عرض "رحلة سعيدة " بدءاً من الأحد 24 نوفمبرعلى مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية، وتقدم فرقة المسرح الكوميدى عرض " رسائل العشاق" على مسرح ميامي اعتباراً من الخميس 28 نوفمبر وفى نفس اليوم تفتتح فرقة مسرح الطليعة على مسرحها عرض "حريم النار".

Advertisements

كما تكرم وزيرة الثقافة ابنة أديب نوبل نجيب محفوظ فى انطلاق عرض "أفراح القبة" من انتاج مسرح الشباب على المسرح العائم الصغير وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل ، كذلك انتج مسرح الشباب عرض "البخيل" لـ موليير ويقدم على مسرح ملك منتصف شهر ديسمبر القادم ، كما يقدم المسرح القومي عرض "المتفائل" الذي حقق نجاحا واسعا بالقاهرة حيث ينتقل الي جمهوره بالإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بدءا من الاثنين 10 ديسمبر، ويعاد عرض" قواعد العشق الأربعون " على مسرح السلام بداية من الخميس 5 ديسمبر .