شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان " مسرح بلا إنتاج الدولى" بالاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أمس الأحد فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان “مسرح بلا إنتاج الدولي” على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسي وقصر ثقافة الانفوشي بمدينة الإسكندرية ويبدأ اليوم أولي عروض المهرجان وهي 3 عروض : من مصر مسرحيتين " المعصوم " للمخرج أحمد عماد علي مسرح بيرم التونسي ومسرحية " الجميلة والوحش " لمصطفي حسني بقصرثقافة الانفوشي كما تعرض المسرحية الليبية " كسور موزونة " للمخرج وسيم بورويص " .

بدأ حفل الافتتاح بتحية السلام الجمهورى المصرى ثم عرض فيلم افتتاحى قصيرعن الفرق المشاركة بالدورة العاشرة، ثم افتتحت الستارة بأوبريت غنائي " كل بلاد الفن جيران” من أداء شباب ورشة نجوم المستقبل وفرقة أوبرا عربي، الكلمات والألحان والتوزيع إهداء من الفنان محمد مصطفى رجب، ثم اختتم الأوبريت بعدة كلمات متتالية لمدير المهرجان الفنان ابراهيم الفرن حيث عبر عن سعادته وترحابه للفرق العربية والأجنبية المشاركة ولجنة التحكيم والورش المقامة على هامش المهرجان ، واختتم الفرن كلمته بدعوة رئيس المهرجان المخرج د. جمال ياقوت لالقاء كلمته الذى استهل حديثه بشكر وتقدير لمعالى وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم ووجه الشكر أيضا للجهات الداعمة للمهرجان، أبرزهم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة الإسكندرية، البيت الفني للمسرح، هيئة تنشيط السياحة، الهيئة العالمية للمسرحITI، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، ومؤسسة فنانين مصريين، ويشارك بالجهود التطوعية حوالي خمسين شاباً وفتاة من مدينة الإسكندرية

واستكمل ياقوت كلامه بطرح نبذة قصيرة عن فلسفة المهرجان وهى الخيال وليس المال ، ثم ألقي السيد احمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي كلمة نيابة عن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة د. احمد عواض ، بعدها تم اسدال شاشة السينما لتعرض فيلما قصيرا عن حامل اسم الدورة العاشرة النجم الكبير الراحل طلعت زكريا ، اختتم الفيلم بصعود ابنته النجمة ايمى طلعت زكريا لتفتتح فعاليات الدورة العاشرة بكلمة عن والدها الراحل ، وبعدها تم الإعلان عن لجنة تحكيم العروض المسرحية المشاركة التى تتكون من المخرج عصام السيد من مصر رئيساً، وبعضوية كل من : الفنانة ميهائيلا ميهوت من الولايات المتحدة الأمريكية، والفنانة/ جوهانا إليزابيث من هولندا، والسينوغراف د. خليفة الهاجري من دولة الكويت، اختتم الحفل بصورة تذكارية تضم ادارة المهرجان واللجان المشاركة والفرق ايضا ، تلاها استراحة قصير وانطلق اولى فعاليات المهرجان بالعرض الايطالى الوهم إخراج فابيو أوميدو .



مسرحية الوهم



مهرجان مسرح بلا انتاج



افتتاح المهرجان

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جانب من الافتتاح



جمال ياقوت



مسرحية الوهم افتتح بها المهرجان فعالياته



العرض الايطالي الوهم