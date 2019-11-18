شكرا لقرائتكم خبر عن الروح الحلوة .. محمد إمام ينشر أفيش فتحى عبد الوهاب فى "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد إمام، جمهوره بصورة البوسترالرسمى لشخصية الفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلمه الجديد " لص بغداد"، عبرحسابه على إنستجرام، وكشف عن اسم الشخصية التى يلعب دورها فتحى عب الوهاب، قائلا:" خالد لص بغداد يناير2020 فى جميع السينمات"، وأشاد متابعيه بما فعله إمام، ومن التعليقات "محمد انت بجد شخصية حلوة ومحترمة وبتقدر اصحابك ازاي إذا كان مهنيا أو على سبيل الصداقة وبإذن الله تكسر الدنيا".

وصورأبطال الفيلم، الأفيشات الرسمية للعمل، حيث تصدر كل ممثل الأفيش بمفرده، فضلا عن أفيش "جماعى" والذى ضم كلا من محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توته، ومن المقرر طرح التيزرالدعائى للفيلم بعد أيام، كما طرحت الشركة البوسترالرئيسى لبطل العمل محمد إمام وفتحى عبد الوهاب.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.