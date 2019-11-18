شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. عادل إمام يخطف منى زكى من أحمد حلمى فى حفل زفافهما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الاثنين أشهر ثنائى فى الوسط الفنى النجمان أحمد حلمى و منى زكى بعيد ميلادهما، وبالعودة إلى الماضى وفى حفل زفافهما عام 2002 الذى حضره كوكبة من نجوم الفن، وشهد عدد من المواقف الكوميدية التى وثقتها كاميرا الفيديو وقتها منها خطف الزعيم عادل إمام منى زكى من أحمد حلمى والرقص معها.

وظهر فى الفيديو الفنان أحمد حلمى يرقص مع منى زكى، ليذهب الزعيم عادل إمام و يخطف منه منى زكى و يرقص معها فرحا بزفافها، ليعلن أحمد حلمى غضبه بطريقة كوميدية ويترك الساحة لهما للرقص ولكن الزعيم يشده مر أخرى للرقص مع زوجته منى.

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