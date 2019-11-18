مجلس أمناء مهرجان أسوان لأفلام المرأة يستعد للدورة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استضاف المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، أمس الأحد، اجتماع مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي.

وشهد الاجتماع استعراض لحصاد الدورة الماضية من المهرجان، ومناقشة الاستعدادات للدورة الرابعة التي ستعقد في شهر فبراير المقبل، وبعض التفاصيل الخاصة بحفلي الافتتاح والختام، والمكرمين، والبرامج الجديدة التي ستضاف في الدورة الرابعة.

حضر الاجتماع الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس الأمناء، الذي يضم الأستاذ شريف خالد، والمخرج شريف مندور، والإعلامية جاسمين طه زكي، والدكتورة غادة جبارة، والأستاذة هيباق عثمان، والكاتبة الصحفية كريمة كمال.

كما حضر الاجتماع الإعلامية إنجي علي، السيناريست تامر حبيب، الكاتب الصحفي عصام رمضان، الكاتب الصحفي عماد سيد أحمد، السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان، ومجلس إدارة المهرجان الذي يضم أميرة عاطف، وشريف أبوهميلة ومدحت عزيز، وسيد عبدالخالق.