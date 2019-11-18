ناقد سينمائي لمصراوي: أحمد زكي قدم أفلامًا دون مستوى موهبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد محمود قاسم، إن النجم أحمد زكي، قدم عدد من الأعمال "دون مستوى موهبته"، وهي أعمال قيمتها الفنية ضعيفة قياسا لأفلامه الأخرى.

وأكد "قاسم" في تصريح خاص لمصراوي، أن هذه الأعمال هي فيلم "الاحتياط واجب"، لوالد زوجته المخرج أحمد فؤاد، كذلك فيلم "الليلة الموعودة" للمخرج يحيى العلمي، وهو فيلم "خفيف" والعلاقات بالفيلم مفتعلة جدا.

وتابع: "من هذه الأفلام أيضًا، أربعة في مهمة رسمية للكاتب علي سالم، وهو فيلم تافه مقارنة بقيمة أعماله، وأحمد زكي أقوى بكثير من هذا العمل".

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وأضاف: "فيلم الدرجة التالتة للمخرج شريف عرفة لم يكن بقدر موهبة زكي والسندريلا أيضًا، وفيلم ولاد الإيه وهو ممنوع من العرض، كذلك فيلم المخطوفة".

وعن أعماله الهامة، قال: "البريء، وزوجة رجل مهم، والإمبراطور وهذا الفيلم تحديدا هام جدا، وفي نفس العام حاول نور الشريف تقليد التجربة، وقدم فيلما اسمه أنا الفتى الشرير، لكن كان الفارق شاسعا بينهما".

واختتم حديثه: " فيلم معالي الوزير، وده يعتبر مباراة تمثيلية بينه وبين هشام عبدالحميد، كمان قمة أدائه التمثيلي في فيلم أرض الخوف، كان شيء جبار".

ويحتفل جمهور النجم أجمد زكي بعيد ميلاده اليوم 18نوفمبر