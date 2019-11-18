ابنة أصالة توضح حقيقة استعانتها برضوى الشربيني ضد طارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

نفت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، ما فُهم من مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وتحدثت عن بعض النماذج السلبية من الرجال، مستعينة بالمذيعة رضوى الشربيني، وذلك تزامنا مع انتشار شائعة طلاق والدتها من المخرج طارق العريان.

وقالت شام خلال لقاءها ببرنامج "The Insider" ، أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن الفيديو الذي تحدثت فيه عن النماذج السيئة من الرجال لا يتعلق بطارق العريان، مؤكدة إنها تكن له كل الاحترام وتعتبره من أفضل الرجال الذين تعاملت معهم، إذ قالت: "أبدًا ما كان هو في بالي.. لأن أونكل طارق بعشقه بشعقه وبعتبره من أعظم الرجال اللي شوفتهم في حياتي، كتير بحبه وبحترمه وبشوفه راجل مثالي.. وأبدا مش بقصده".

واختتمت: "يمكن بتكلم على علاقاتي الشخصية!".

وانتشرت مؤخرًا شائعات عن خلافات بين الفنانة أصالة وزوجها المخرج طارق العريان.‏