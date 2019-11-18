سيمون بصحبة سميرة سعيد: "من أوائل الداعمات لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة سيمون، عبر حسابها الرسمي بموقعي إنستجرام وتويتر، مجموعة صور بصحبة الفنانة المغربية سميرة سعيد.
وعلقت: "سميرة سعيد نجمة الأجيال، من بدايتي من أوائل الداعمات لي، وأنا لا أنسى من قال في حقي كلمة".
من ناحية أخرى، شاركت سيمون في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، غادة طلعت، رامي وحيد، ومن إخراج تامر حمزة.
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