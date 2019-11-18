أمير طعيمة يهنئ أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الفنان أحمد حلمي، والفنانة منى زكي، بعيد ميلادهما، والذي يوافق نفس اليوم 18 نوفمبر.
وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي، ويارب دايما مبسوطين وناجحين".
ويحتفل الثنائي الفني اليوم، بعيد ميلادهما، وقد تزوجا عام 2002، ورزقا بـ 3 أبناء هم "لي لي، سليم، ويونس"، وقد جمعتهما عدد من الأعمال هي "عمر 2000"، "سهر الليالي"، "ليه خلتني أحبك".
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