بالصور.. كارمن سليمان بصحبة زوجها في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور تجمعها بزوجها الموزع الموسيقي مصطفى جاد، في مدينة برشلونة الأسبانية. وعلقت: "كانت تجربة حلوة جدا، وانبسطنا بيها قوي"، وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة. يذكر أن كارمن سليمان طرحت أغنيتها الجديدة "تفنن" عبر قناتها الرسمي بموقع يوتيوب، الشهر الماضي، وهي باللهجة الخليجية من كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع هشام السكران.

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