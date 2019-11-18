تراند اليوم : «شيرين» تعلن خضوعها لعملية جراحية خطيرة...

صدمت المطربة المصرية «شيرين عبد الوهاب»، جمهورها، بعد إعلان خضوعها لعملية جراحية وصفتها بالخطيرة، في منطقة البطن.
جاء ذلك على لسان "شيرين"، معبرة عن سعادتها بتقديم حفلها الأخير في موسم الرياض، رغم خضوعها لجراحة وصفتها ب "الصعبة" في منطقة البطن قبل 6 أسابيع فقط، لافتة في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام إلى إنها توقعت أن تتأثر قدراتها الصوتية بعد العملية الجراحية، ولكن ما لمسته من حب الجمهور دفعها لتجاوز كل الآلام والصعاب.
شيرين لم تكشف عن تفاصيل الجراحة واكتفت بتأكيد موعدها ومكانها دون توضيح هل للأمر علاقة بما تردد مؤخرا عن خضوعها للإجهاض، خاصة وأن التاريخ يوافق نفس توقيت تواجدها خارج مصر بصحبة زوجها حسام حبيب، وقيل وقتها إنها كانت حاملا وتم إجهاض الجنين في أمريكا.