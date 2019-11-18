تراند اليوم : شاهد.. إنجي خوري تواصل "الإباحية" بفيديو جرئ...

واصلت الفنانة السورية إنجي خوري، إثارة الجدل حولها، بنشر صور وفيديوهات توصف بأنها " إباحية" لاحتوائها على مشاهد عارية وحركات مثيرة.

ونشرت الفنانة السورية المثيرة للجدل والتي تقيم الآن في دبي بعد طردتها من لبنان، مقاطع قصيرة لها وهي نائمة على السرير وتبدو عارية، وتتحدث بطريقة لا تخلو من الإثارة الجنسية وتطالب متابعيها بالكتابة لها عبر هاشتاج " انوج الغنوج"، وفي فيديو آخر تقوم بإرسال قُبلة لمتابعيها بشكل مثير.

وعلى الرغم من الهجوم عليها بسبب جرأتها الزائدة، إلا أنها لا ترد على هذا الهجوم وتؤكد أن ما تفلعه حرية شخصية.

وكان الإعلامي صالح الجسمي شقيق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، حذر الفنانة إنجي خوري من تخطي الخطوط الحمراء في الإمارات ونشر فيديوهات فاضحة، مهددًا بلجؤه إلى النائب العام.

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)