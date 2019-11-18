تراند اليوم : بالصور.. مطرب مصري يتشاجر مع زوجته ويلقي أطفاله في الشارع...



لم يكترث الزوجان لطفليهما، بعد مشاجرة حادة بينهما، حيث قام الزوج وهو مطرب شعبي مصري، بطرد زوجته من الشقة، وإلقاء أطفاله في الشارع في حالة يرثى لها.

المطرب المصري الذي يدعى شادي الأمير المقيم في مدينة طنطا محافظة الغربية ، طالب زوجته بأخذ الأطفال لأنه لا يريدهما، لكنه أبت هي الأخرى وقامت برد الأطفال الذي أحضرهم لمنزل والدها إليه مرة أخرى ما دعاه إلى تركهم على سلالم المنزل في حالة صعبة.

القصة تم تداولها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن توجهت سيدة مصرية لمركز الشرطة لتحرير محضر ضد رجل وزوجته تركا طفليهما في بجانب المنزل بعد مشاجرة بينهما واتضح ان هذا الاب ليس الا الفنان الشعبي أمين وهدان المعروف باسم شادي الأمير وتقول السيدة وهي جارة الثنائي ان تطور المشاجرة بين الطرفين جعلتهما يخرجان الطفلين من المنزل وتركهما دون رحمة وعندما رأتهما الجارة قامت بأخذهما إلى شقتها ورعايتهما وصوراتهما لإثبات حالتهما.

وقال النشطاء أن الطفلين أحدهما 4 سنوات والآخر عمره لم يتخط الـ3 أشهر، ومريض بالقلب.

يذكر أن شادي عضو في نقابة المهن الموسيقية عرف الشهرة عبر تقديم أغانيات في المهرجانات منذ عامين تقريبًا في مصر.

وسادت حالة من الغضب العارم بين النشطاء، مطالبين بالقبض على الزوجين وحبسهما، بعد أن قررت النيابة إيداعهما في دار أيتام.