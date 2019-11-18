بريانكا شوبرا تنفق 20 مليون دولار على شراء عقار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 01:43 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وزوجها الأمريكي نيك جوناس Nick Jonas قد أنفقا 20 مليون دولار، على شراء عقار تبلغ مساحته 20 ألف قدم مربع، في حي إنسينو في لوس أنجلوس.



وأضافت المصادر، أنّ نيك وزوجته بريانكا شوبرا قاما بتسديد 20 مليون دولار مقابل عقار مساحته 20 ألف قدم مربع. وفي الوقت نفسه، أنفق جو جوناس شقيق نيك وزوجته صوفي تيرنر 14.1 مليون دولار، لمنزل مساحته 15000 قدم مربع على بعد ثلاثة أميال فقط.



ووفقًا لتقارير، يضم منزل بريانكا ونيك الحديث، سبع غرف نوم، و11 حمّامًا، وسقوفًا عالية ومساحة واسعة في الهواء الطلق. وعلى الرغم من أنّ منزل جو جوناس وزوجته صوفي، أصغر، لكنه يحتوي 10 غرف نوم، و14 حمّامًا.

نيك وبريانكا

وكانت مصادر سابقة قد أفادت أنّ نيك كان يبحث عن منزل جديد مع بريانكا منذ شهر آب/أغسطس الماضي.



وكانت بريانكا قد تحدثت عن رغبتها في الحصول على منزل جديد، في مقابلة صحافية أجرتها شهر أيلول/ سبتمبر، قالت فيها: " شراء منزل وإنجاب طفل من ضمن الأشياء المدرجة في قائمة اهتماماتي، وبالنسبة لي، المنزل في أيّ مكان سيجعلني سعيدة، طالما لديّ الناس الذين أحبهم من حولي."

جوناس وشوبرا

وعندما تحدثت عن خططها المستقبلية مع نيك، قالت بريانكا: "خلال 10 سنوات، بالتأكيد أريد أن أنجب أطفالًا، أي أنه سيحدث خلال السنوات العشر القادمة، نأمل في وقت سابق من ذلك. أنا مغرمة جدًّا بالأطفال وأريد أن أكون قادرة على القيام بذلك."



يشار إلى أنّ بريانكا عادت إلى سينما بوليوود مع فيلم Sky Is Pink، حيث شاركها في البطولة فرحان أختر Farhan Akhtar. وستظهر لاحقًا في فيلم روبرت رودريغيز المقبل.