دعاء الحادي تستعد لطرح رواية "أمل حياتي" بمعرض الكتاب

تستعد الكاتبة دعاء الحادي، لطرح أولى روايتها تحت عنوان "أمل حياتي" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك عن دار الحسناء للنشر والتوزيع.

ويشار إلى أن "أمل حياتي" هي نموذج للروح المعذبة التي تزيدها المحن قوة، كالذهب الذي تزيده النار بريقًا ونقاءً،

فمن فتاة مدللة لدى أمها وأبيها اللذين ماتا فجأة في حادث، بينما نجت هي من الحادث لتعاني صنوف القسوة في بيت عمها وزوجته المتسلطة، لكنها برغم إيذاء زوجة عمها وابنتها لها تستطيع ان تتم تعليمها الجامعي.

بعدها يبتسم الحظ لها قليلا حين تجد نفسها متجهة إلى فرنسا لإكمال دراساتها تحت رعاية عمتها، ولا تلبث أن تجد هناك المزيد من الاضطهاد من ابن وبنت عمتها، لكنها تتجاهل هذا وتبحث عن عمل لتستطيع الاستقلال بحياتها بعيدًا عن كل ما يحيط بها من منغصات.

