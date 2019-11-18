وزير الثقافة تعتمد خطة الانتاج الجديد لمسارح الدولة

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، خطة الانتاج الجديد لمسارح الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث اعلن قطاع الانتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال من خلال البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار عن انتاج سبعة عروض جديدة إلى جانب اعادة تقديم اخر تلبية لرغبة الجمهور.



أكدت عبد الدايم أن العروض الجديدة تم اختيارها بعناية لتحقق الرسالة المرجوة فى التثقيف والتنوير وتنحاز لحرية التعبير والابداع بما يحقق مكتسبات اضافية للحراك الفكرى.

وأضافت أنه على درب النهوض بفن المسرح فى مصر باعتباره راصدًا لقضايا المجتمع وأحوال الإنسان وانطلاقاً من إدراك الوطن لأهمية أبو الفنون، اعيدت الأضواء إلى مسارح الدولة وتم تشغيلها بكامل طاقتها.

واشارت أن لافتات كامل العدد أتت كثمار

للجهود الرامية إلى إعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان ، موضحة أن فن المسرح نسق إبداعى يعمل على رصد قضايا وأحوال المجتمع بإعتباره عملا ابتكاريا ينسج حكايات تقف على الحدود بين الحقيقة والخيال وتجربة تستلهم الواقع لتسمو بالمشاعر والوجدان .

من جانبه قال الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، إن الدفعة المعنوية التى حظى بها فنانو مسرح الدولة نتيجة الإقبال الجماهيرى دفعتهم إلى الإصرار على تقديم عروضاً جديدة تحمل مقومات الجذب اللازمة لاستمرار النجاح.

وأضاف أن خطة الانتاج شملت عرض ظل الحكايات لفرقة مسرح الغد ويقدم اعتبارا من الخميس 21

نوفمبر ، أما فرقة مسرح المواجهة فتقدم عرض رحلة سعيدة بدءاً من الأحد 24 نوفمبر على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية ، وتقدم فرقة المسرح الكوميدى عرض رسائل العشاق على مسرح ميامي اعتباراً من الخميس 28 نوفمبر وفى نفس اليوم تفتتح فرقة مسرح الطليعة على مسرحها عرض حريم النار.

كما تكرم وزير الثقافة ابنة اديب نوبل نجيب محفوظ فى انطلاق عرض أفراح القبة من انتاج مسرح الشباب على المسرح العائم الصغير، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل ، كذلك انتج مسرح الشباب عرض البخيل لـ موليير ويقدم على مسرح ملك منتصف شهر ديسمبر القادم، و يقدم المسرح القومي عرض المتفائل الذي حقق نجاحا واسعا بالقاهرة حيث ينتقل الي جمهوره بالإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بدء من الاثنين 10 ديسمبر ، ويعاد عرض قواعد العشق الأربعون على مسرح السلام بداية من الخميس 5 ديسمبر .