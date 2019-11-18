وزير الثقافة تعتمد خطة الانتاج الجديد لمسارح الدولة

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، خطة الانتاج الجديد لمسارح الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث اعلن قطاع الانتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال من خلال البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار عن انتاج سبعة عروض جديدة إلى جانب اعادة تقديم اخر تلبية لرغبة الجمهور.
أكدت عبد الدايم أن العروض الجديدة تم اختيارها بعناية لتحقق الرسالة المرجوة فى التثقيف والتنوير وتنحاز لحرية التعبير والابداع بما يحقق مكتسبات اضافية للحراك الفكرى.
وأضافت أنه على درب النهوض بفن المسرح فى مصر باعتباره راصدًا لقضايا المجتمع وأحوال الإنسان وانطلاقاً من إدراك الوطن لأهمية أبو الفنون، اعيدت الأضواء إلى مسارح الدولة وتم تشغيلها بكامل طاقتها.
واشارت أن لافتات كامل العدد أتت كثمار
من جانبه قال الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، إن الدفعة المعنوية التى حظى بها فنانو مسرح الدولة نتيجة الإقبال الجماهيرى دفعتهم إلى الإصرار على تقديم عروضاً جديدة تحمل مقومات الجذب اللازمة لاستمرار النجاح.
وأضاف أن خطة الانتاج شملت عرض ظل الحكايات لفرقة مسرح الغد ويقدم اعتبارا من الخميس 21
كما تكرم وزير الثقافة ابنة اديب نوبل نجيب محفوظ فى انطلاق عرض أفراح القبة من انتاج مسرح الشباب على المسرح العائم الصغير، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل ، كذلك انتج مسرح الشباب عرض البخيل لـ موليير ويقدم على مسرح ملك منتصف شهر ديسمبر القادم، و يقدم المسرح القومي عرض المتفائل الذي حقق نجاحا واسعا بالقاهرة حيث ينتقل الي جمهوره بالإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بدء من الاثنين 10 ديسمبر ، ويعاد عرض قواعد العشق الأربعون على مسرح السلام بداية من الخميس 5 ديسمبر .
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