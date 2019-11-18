الليلة.. عرض "إشاعات إشاعات" ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح

يقام في السابعة مساءً عرض "إشاعات إشاعات" على مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، وذلك ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح، ومن المقرر ان يصبح العرض مجانًا.

" إشاعات إشاعات" أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها ، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح

بمختلف المحافظات و ذلك ضمن مبادرة " مسرح المواجهة و التجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة،

العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبد الوهاب، محمد يوسف المنصوري ، كريم الباسطي، شريهان شاذلي ، أيمن

عبد الرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق صدقي، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان و توزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، اضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد.