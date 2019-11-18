الليلة.. ياسر أنور يحيى حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يستعد المطرب ياسر أنور، لإحياء حفل غنائي ضخم بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء اليوم، الاثنين، بقاعة النهر الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن أسس ياسر أنور فرقته الموسيقية عام 2011، وتعتمد الفرقة على القالب الموسيقى القديم والحفاظ على

التراث كما قامت الفرقة بعدة حفلات داخل "ساقية الصاوى – دار الأوبرا المصرية – مسارح الغورى – والتعاون مع صندوق التنمية الثقافية".