يستعد المطرب ياسر أنور، لإحياء حفل غنائي ضخم بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء اليوم، الاثنين، بقاعة النهر الساعة السابعة مساءً.
يذكر أن أسس ياسر أنور فرقته الموسيقية عام 2011، وتعتمد الفرقة على القالب الموسيقى القديم والحفاظ علىالتراث كما قامت الفرقة بعدة حفلات داخل "ساقية الصاوى – دار الأوبرا المصرية – مسارح الغورى – والتعاون مع صندوق التنمية الثقافية".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. ياسر أنور يحيى حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.