بالفيديو.. money لمحمد رمضان تتجاوز المليون مشاهدة

تجاوزت أغنية Money للفنان محمد رمضان حاجز المليون و230 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "هتتكلم بالـMoney.. خد كاش ما بيفرقش ما يهمناش.. حب الناس هو اللي عاش.. معايا هتشوفوا الاندهاش.. كله Money ماشي Money Money خد كاش ما بيفرقش ما يهمناش.. حب الناس هو اللي عاش.. معايا هتشوفوا الاندهاش.. كله Money ماشي Money Money يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، ومن المقرر أن يقام يوم الخميس المقبل 21 نوفمبر، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية.

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