الجمعة.. الملك لير يستأنف عروضه على مسرح كايرو شو

يستعد أبطال مسرحية "الملك لير" لاستئناف العروض مرة أخرى على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس، وذلك مساء الجمعة المقبلة، بعد ما حققوه من نجاح كبير في المملكة العربية

السعودية في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

يذكر أن "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن، منهم

يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، مجدي كامل، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، الموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.