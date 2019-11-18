غدًا.. عمر خيرت يُحيي حفلًا موسيقيًا ضخمًا بساقية الصاوي

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال الموسيقار العظيم عمر خيرت فى حفلين جماهريين غدًا وبعد غدٍ "الثلاثاء والأربعاء 19 و20 نوفمبر"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح النهر. من المقرر أن يشدو "خيرت" خلال الحفل بباقة متنوعة من أجمل المقطوعات الموسيقية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح. خلال الحفل بباقة متنوعة من أجمل المقطوعات الموسيقية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح. يذكر أن عمر إبراهيم محمود خيرت ولد فى 11 نوفمبر عام 1947 فى القاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون، أهدت من قبل لمصر والعالم الموسيقار أبو بكر خيرت (المهندس المعمارى الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصرى، الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة)، واكتملت ثمارها بعمر خيرت، الذى أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت. عام 1947 فى القاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون، أهدت من قبل لمصر والعالم الموسيقار أبو بكر خيرت (المهندس المعمارى الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصرى، الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة)، واكتملت ثمارها بعمر خيرت، الذى أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت.

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