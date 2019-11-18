الإثنين.. هيثم شاكر يُحيي حفلًا غنائيًا بجامعة حلوان

يستعد المطرب هيثم شاكر، لإحياء حفل غنائي كبير بجامعة حلوان، وذلك يوم 25 نوفمبر من الشهر الجاري. من المقرر أن يقدم "شاكر" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح. أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح. يذكر أن الفنان هيثم شاكر كان طرح أخيرًا ألبوم "معرفة قديمة"، الذي يضم 14 أغنية، هي: "مش مهم أنا، كنت مداويني، ما توصينيش، ما تغيبوش، ياما ياما، إحنا افتراقنا، راحتي وياك، لحقتيني، يا حبيبة، راحو، بابي مفتوح، مفيش بُعد بينسّي، تيجي منك، معرفة قديمة". "معرفة قديمة"، الذي يضم 14 أغنية، هي: "مش مهم أنا، كنت مداويني، ما توصينيش، ما تغيبوش، ياما ياما، إحنا افتراقنا، راحتي وياك، لحقتيني، يا حبيبة، راحو، بابي مفتوح، مفيش بُعد بينسّي، تيجي منك، معرفة قديمة".

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