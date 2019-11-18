تراند اليوم : لقاء الخميسي في حضن جوزها ببنطلون شفاف .. إتفرج

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورا جديدة لها تجمعها بزوجها لاعب الكرة عبد المنصف، عبر قصتها على حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي، بإطلالة انيقة بفستان اسود مشجر، تاركة شعرها الأسود منسدلا عبر كتفيها، وبجانبها زوجها لاعب الكرة عبد المنصف، حيث ارتدى تيشيرت رمادى.

ومن الناحية الجمالية وضعت لقاء الخميسي بعض اللمسات من المكياج الهادئ الذى ارتكز على أحمر الشفاه.

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وخرجت لقاء الخميسى هذا العام من السباق الرمضانى، وفضلت الحصول على إجازة.

يذكر أن لقاء الخميسى قامت بعدد من الأعمال الفنية فى الفترة الأخيرة، ولعل أبرزها مسلسل “الزوجة الرابعة” مع الفنان مصطفى شعبان