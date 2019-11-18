تراند اليوم : دور سهير رمزي و حلا شيحة في خلع ” صابرين ” الحجاب

تعيش الفنانة صابرين، صدمة كبيرة بسبب الهجوم عليها من قبل الجماهير بعد ظهورها بدون غطاء رأس في أحدث صورها والتي أعلنت من خلالها خلعها للحجاب بشكل نهائي وهو ما تسبب في بكائها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بسبب تعرض أبنائها للشتائم.

ونرصد لكم الاسباب المتوقعة لهذا القرار .

-انحصار الأدوار :

انحصرت أدوار صابرين بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب ارتدائها للحجاب، وهو ما دفعها للجوء للباروكة كي تتمكن من تقديم أدوار متنوعة وأكدت أنها حصلت على فتوى من أحد الشيوخ يسمح لها بارتداء باروكة فوق الشعر.

-التأثر بنجمات الوسط الفني :

لم تكن صابرين الأخيرة التي تقرر خلع الحجاب بعد سنوات طويلة ، فقبلها الفنانة حلا شيحة التي ارتدت الحجاب لأكثر من 10 أعوام وكذلك سهير رمزي التي تعتبر نفسها من القواعد ويسمح لها الدين بخلع الحجاب دون ارتكاب ذنب أو وزر على حد قولها فمن المتوقع أن قرار حلا شيحة وسهير رمزي أثر كثيرا على صابرين.

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-الحيرة :

عاشت صابرين حيرة كبيرة بسبب الحجاب فتارة تظهر بالطرحة وتارة أخرى ترتدي الباروكة لذلك قررت أن تكون حاسمة بخلع الحجاب بشكل نهائي ومعلن بسبب توجيه إليه سؤال متكرر هل انتي محجبة أم لا.

-الهجوم :

تعرضت صابرين للهجوم من قبل مؤيدي الحجاب ومعارضيه، فمنهم طالبها بالتزام بـ زي الحجاب بشكل كامل ومجموعة اخرى طالبتها بخلعه لأنهم يرون أن ما تفعله صابرين من ارتداء باروكة وتعرية رقبتها لا يطلق عليه حجاب.

-عدم الاقتناع :

قالت صابرين في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب: “أنا قلعت التربون مقلعتش الحجاب ” وهو ما يعكس عدم اقتناعها بملابسها او بالشكل التي كانت تظهر به في السنوات الأخيرة.