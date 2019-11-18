تراند اليوم : عاجل بالصور – تشوه وجه ” مايا دياب ” بسبب عملية تجميل فاشلة

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب غضب جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عمليلت التجميل التي قامت بها مؤخرًا، بعد أن نشرت صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلَّق الجمهور على الصور: “كنتي الأول أجمل وآخر كتير أوي عمليات التجميل اللي لجأتي ليها في الآخر وآخر حاولي ترجعي للأول وآخر شبه الساحرة الشريرة”.

من ناحية اخرى نشرت مايا مقطع فيديو قصير لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت مايا دياب مع النجم حسن الرداد في رقصة كوميدية، وكتبت مايا على الفيديو: “أوقاتي المجنونة مع حسن الرداد” ، وذلك خلال كواليس تحضيراتها في أول تجربة مسرحية بالسعودية ضمن موسم الرياض، وتحمل اسم لوكاندة الأوباش.