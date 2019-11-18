فنان مصري يتهم إعلامية بتزوير وثيقة زواجهما والجمع بين زوجين.. وهي تردّ

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - في بلاغ تقدّم به للأجهزة الأمنية، أشار فيه إلى أنّه اكتشف عدم صحّة وثيقة زواجه منها، عن طريق مأذون تولّت هي مهمّة إحضاره، إتهم الفنان المصري ​محمد غنيم​ الإعلامية المصرية ​رانيا الجبالي​ التي تعمل في التلفزيون المصري بالجمع بين زوجين.

وأفاد الغنيم في البلاغ، أنّ زوجته الجبالي متزوّجه من شخص آخر، مستغلّة عدم صحّة وثيقة زواجها منه، مشيرًا إلى أنّها هي من أحضرت المأذون الذي قام بتزويجهما، وهو الأمر الذي دفع بالنيابة إلى التحرك وإستدعائها للإستماع لإفادتها.

وبدورها تقدمت الجبالي ببلاغ ضدّ غنيم تتهمه فيه الإدعاء بزواجهما ويتّهمها بالكذب، بأنّها تجمع بين زوجين.

وقالت:”لم أتزوج من مقدم البلاغ، دائمًا ما يطاردني وعرض علي الزواج لكني رفضت”.

وتابعت: “سأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد محمد غنيم لحفظ حقوقي تجاه الأكاذيب التي يروجها عني، فارق السن بيني وبينه لا يقل عن 20 عامًا، – هو عمره 60 عامًا وهي 40 عامًا تقريبًا-، لا يناسبني على الإطلاق فكيف إذا أتزوجه؟”.

وأردفت: “يحاول تشويه صورتي بسبب رفضي الزواج منه، وادعى بالكذب مسألة زواجنا، ولكني لن أهتز أمام أقواله، وأمتلك أدلة دامغة على كذب حديثه عني”.