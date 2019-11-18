مذيعة مصرية تتعرض لحادث سير : ” شفت الموت بعنيا “

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - نشرت المذيعة المصرية ومقدمة البرامج ” لمياء فهمي عبد الحميد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا كشفت من خلالها عن تعرضها لحادث سير ونجاتها من موت محقق يوم أمس . وظهر في الصور تهشم سيارتها الخاصة وتحطمها بشكل كبير بعد الحادث . وكتبت لمياء عبد الحميد في تعليقها على الصور قائلة : ” والله شفت الموت الحمد لله ” . Advertisements وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصور وانهالت التعليقات التي دعت لها بالسلامة ونجاتها من الحادث . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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