فنانة تركية تطلب الطلاق بعد 3 أشهر من زواجها .. والسبب ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - كشفت الفنانة التركية ” ملتام ميرال أوغلو ” بطلة مسلسل ” حياة ” عن قرارها بالانفصال عن زوجها الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما والذي يكبرها ب 48 عاما بعد ثلاثة أشهر من الارتباط به .

وقالت صحيفة تركية أن ملتام أوغلو بدأت برفع دعوى الطلاق من زوجها قبل أيام على الرغم من إنه قد وعدها بالنجومية في هوليوود وهو الأمر الذي كشفت عنه ميلتيم في أحد حواراتها التلفزيونية وعلى إثره قامت بترك بلدها تركيا بسبب قلة العروض الدرامية التي تتلقاها في الفترة الأخيرة .

وعلى جانب آخر ذكر برنامج ” الصفحة الثانية ” الشهير في تركيا أن سبب الطلاق يعود إلى رغبة ملتام ميرال أوغلو في الإنجاب من زوجها لكي يكون لها نصيب في ثروته ولجأت إلى الكثير من العمليات للحصول على طفل أنابيب ولكنها لم تنجح .. مما جعلها تأخذ قرارها النهائي بالانفصال والعودة مجددا إلى تركيا لمواصلة حياتها الفنية .