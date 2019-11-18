في عيد ميلادهما.. أسرار قصة الحب بين أحمد حلمي ومنى زكي

متابعة بتجــــــــــرد: صداقة تحولت إلى حب تكلّل بالزواج، كانت بداية التعارف يسودها بعض التوتر، ربما لأنهما ينتميان لنفس البرج، وأن يوم مولدهما في اليوم ذاته، 18 نوفمبر.

إنهما أحمد حلمي ومنى زكي، الثنائي المحبوب في الوسط الفني المصري والعربي. اللذان جمعتهما علاقة منذ 17 عاماً، واجها فيها، معاً، الحياة بحلوها ومرها، نجاحاتها وانكساراتها.

حلمي ومنى، يحتفلان اليوم بعيد ميلادهما، الفنان حلمي أتم الـ50 من عمره، والفنانة منى أنهت عامها الـ42. ويتوّج هذه الذكرى، علاقة زواجهما الناجحة، و3 أبناء، هم ” لي لي” صاحبة الـ 16 عاماً، وسليم 5 سنوات ويونس الذي يكمل عامه الرابع.

دعونا في هذه المناسبة، أن نعرفكم إلى بدايات قصة حبهما وبعض أسراها.

ما هي قصة اللقاء الأول بينهما؟

تروي، منى زكي، في حوار نادر جمعهما معاً قبل أكثر من 15 عاماً، كيف تعرّفت على الفنان، أحمد حلمي، وتقول: “بداية التعرف على، أحمد حلمي، كانت من خلال أخي الذي ربطته علاقة زمالة مع حلمي، لأنهما كانا يعملان معاً بالتلفزيون المصري، وفي إحدى المرات أثناء التحضير لإحدى المسرحيات، أبلغني المخرج أن، أحمد حلمي، سيأتي لمتابعة التحضيرات، وافقت وفي أول لقاء بيني وبينه لم يلقِ التحية وكان مغرور جداً”

“أول مرة قال بحبك”

بعد أن أصبحا أصدقاء، وفي إحدى لقاءاتهما التي تكررت، بسبب زيارات الفنان، حلمي، إلى المسرح حيث تتواجد الفنانة “منى”، اعترف بحبّه لها بهذه الكلمات: “أنا بحبك وعايز أتجوزك”، بينما كانت ردة فعل الفنانة “منى” بحسب تعبيرها: “أنا سكت شويه واتكسفت و بعدين وافقت”، وكان هذا الكلام “قبل تصوير فيلم أفريكانو مباشرة”

ماذا كان رد فعل “حلمي” بعد موافقة “منى” بالزواج؟

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يتحدّث، حلمي، عن ردّة فعله بعد موافقة، منى، قائلاً: “منى كانت تستعد لتصوير فيلم، أفريكانو، في جنوب أفريقيا واتصلت بها وأبلغتني بالموافقة على الزواج”، وبعدها مباشرة: “من فرحتي قررت ابعتلها ورد من مصر لجنوب أفريقيا!”.

اللقاء مع والدها!

يَصف الفنان، حلمي، حالته وشعوره، عندما قرّر أن يتقدم إلى خطبة الفنانة، منى، رسمياً في منزلها، قائلاً:”كنت مرعوب جداً وذهبت لمقابلة والدها ووالدتها، وأبلغوني أنهم يقدّرون الصراحة جداً”،

ويذكر أيضاً: “لسه بتذكر كلمة والدتها، لو بقيت صريح معانا هنقف معاك”.

ثم يكمل الفنان، حلمي: “بعدها، تشجّعت، وطلبت الزواج من منى، ووافقت على جميع طلبات والدها”، الذي اشترط أن يكون سكنهما بالقرب منه في حي “المعادي” بالقاهرة، فوافق، حلمي “بدون تردد والحمد لله تزوجنا” على حد تعبيره.

هكذا بدأ واستمر، اللقاء الأول، الذي جمع بين الفنانين “أحمد حلمي” و”منى زكي”. ويبقى الجمهور بانتظار عمل فني يجمعهما معاً على الشاشة.

كل عام وأنتما بخير وسعادة..