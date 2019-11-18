متابعة بتجــــــــــــرد: أكّد السوبر ستار راغب علامة على إعتماد سياسة التجاهل على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال سرد حادثةٍ حصلت بينه وبين سيدة في المطار.
وفي التفاصيل، أخبر راغب علامة متابعيه على تويتر تفاصيل لقائه بتلك السيدة، فكتب “قالت لي سيدة راقية التقيت فيها في المطار اليوم شيئاً اضحكني.. قالت لي انا أتابعك على شبكات التواصل وانت فظيع”.
وتابع علامة: “قلت لها شكراً بس ليش فظيع؟ قالت لي لأنك تتجاهل الحاقد الذي يحاول استفزازك متمنياً أن يحظى بالرد منك ليرضي حقده”.
وختم راغب علامة حديثه بعبارة “قلت لها ما يهمك لأن الرد يأتيهم ببلوك من المكتب قبل أن أقرأ”.
كانت هذه تفاصيل خبر سيّدة تصف راغب علامة بالـ “فظيع” في المطار.. فكيف ردّ عليها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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