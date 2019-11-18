متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الحسناء اللبنانيّة دانييلا سمعان مقطع فيديو لزوجها لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس وهي تلقّنه كلمات عربيّة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستغرام. وفي التفاصيل، أشعلت دانييلا سمعان مواقع التواصل الإجتماعي بنشر فيديو يوثّق سيسك فابريغاس وهو يتحدّث مع ابنه باللهجة اللبنانية قائلاً “شو في بتمّك؟”. وقد نال الفيديو الجديد إعجاب روّاد الإنترنت، أمّا فابريغاس فأكّد على صعوبة اللهجة اللبنانيّة في تعليقٍ.

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كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا سمعان تلقّن فابريغاس كلمات عربيّة.. شاهدوه يتكلّم اللبنانية مع ابنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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